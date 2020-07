Suspenen els ingressos i les visites a les residències de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran

El Govern ha suspès els ingressos i les visites a totes les residències de les regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va explicar que el seu departament i el de Salut han aprovat una instrucció per ampliar les restriccions que des de dissabte passat ja estava en vigor a les residències del Segrià a tots els centres de les dues regions.

El Homrani va dir que es tracta d'una mesura «preventiva» per protegir «els col·lectius més vulnerables» a la covid-19. Així, no hi podrà haver ingressos ni visites excepte si són per una urgència o estan justificades, i es faran unitats de convivència per assegurar internament el control de les relacions entre els usuaris. El Homrani va indicar que des del Govern són «absolutament conscients» que hi ha «un punt de mobilitat» entre les dues regions sanitàries. «La covid-19 no surt de les residències, entra a les residències», va dir el conseller, que va defensar l'ampliació de la mesura restrictiva «davant la situació que hi ha ara mateix». La mesura arriba l'endemà que Salut hagi confirmat un brot de coronavirus a una residència d'Oliana amb 26 casos positius. Del total d'aquests, 16 són residents i 10, treballadors del centre.

Per altra banda, el Homrani va explicar que es continuen fent els cribratges a residències del Segrià. Van començar aquesta setmana i s'espera que s'allarguin la vinent fins haver fet testos a tots els usuaris i treballadors.