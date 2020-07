Torra advoca per una «república catalana» estructurada federalment

El president de la Generalitat, Quim Torra, va destacar ahir que el seu executiu treballa perquè Catalunya es constitueixi en una «república catalana» que ell voldria estructurar «de manera federal», donant la veu al territori.

Torra, acompanyat del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va presidir a Santa Coloma de Queralt la signatura d'un conveni que millorarà el subministrament d'aigua a nou municipis de la comarca de la Conca de Barberà, amb una població total de més de 4.000 habitants. Per al president català, «seria imperdonable» que, en el món marcat per la pandèmia per la Covid-19, el territori «no fos una de les prioritats essencials» de la Generalitat. En aquest sentit, va emfatitzar que el seu executiu treballa perquè Catalunya «es constitueixi en un estat independent, en una república catalana». «I no veig una altra manera d'estructurar-la que de manera federal, amb total descentralització, donant la veu al territori», va reblar.



Aigua de qualitat i en quantitat

En el mateix acte, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va defensar que al segle XXI «no pot haver-hi zones que no tinguin una garantia de subministrament d'aigua en qualitat i quantitat»

Va opinar que «la xifra més important són les més de 4.000 persones que disposaran d'aigua de qualitat i per sempre», i va reclamar tirar endavant projectes similars durant la reactivació econòmica reorientada per l'agenda verda. «Vetllarem per la preocupació d'un territori en el qual ja hi ha molts parcs eòlics, perquè la distribució d'energia renovable sigui justa i equilibrada», va afirmar el conseller.



Onze milions d'euros

El projecte té una inversió d'11 milions, dels quals l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) n'aporta el 85%, mentre que el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i el Consell Comarcal finançaran el cost del projecte constructiu de la primera de les tres fases.

Durant aquest període es construirà un dipòsit, una estació de bombament i cloració i set quilòmetres de conduccions; en la segona fase s'estendran 17 quilòmetres de xarxa; i en la tercera fase s'allargarà 23 quilòmetres més.