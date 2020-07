L'augment de positius des de Sant Joan a la regió central és inferior a la mitjana del país

El percentatge d'augment d'infectat de covid-19 a la regió sanitària de la Catalunya Central és inferior al del conjunt del país. Des del dia de Sant Joan, el nombre de casos positius detectats s'ha incrementat el 4,51% i, per tant, és la sisena regió sanitària de tot Catalunya –de les nou que hi ha– on més ha augmentat. En els últims 18 dies, en el conjunt del país hi hagut un increment del 7,7%, que en xifres absolutes vol dir que a tot Catalunya hi ha hagut 5.454 persones que s'han contagiat des de llavors.

Des de la revetlla de Sant Joan, després del pont en què tot Catalunya va entrar en la nova normalitat, s'han comptabilitzat 291 casos positius a les comarques centrals i des de llavors no s'han arribat als 30 nous contagiats diaris a la regió; tot i que hi ha hagut jornades en què gairebé s'ha assolit aquesta xifra. El 6 de juliol, el departament de Salut informava de 27 nous casos a les comarques centrals, 25 el dia 4 del mateix mes i 28 l'1 de juliol. Des de l'inici de la pandèmia, a la Catalunya Central s'han comptabilitzat 6.744 casos positius, segons les dades de la Generalitat.

Les dades no són especialment preocupants a la regió central si es té en compte l'important creixement de contagis a Lleida i a les regions sanitàries amb les quals hi ha mobilitat amb la capital del Segrià, com són l'Alt Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre. Des de la festivitat de Sant Joan, a la regió de Lleida l'augment ha estat del 54,02%, una xifra molt superior a la de la resta del país, i això vol dir que en aquest període de temps el departament de Salut ha comptabilitzat 1.665 contagis. La segueix l'Alt Pirineu Aran, amb un increment percentual del 12,21%, tot i que el nombre d'habitants és molt inferior i en nombres absoluts es tradueix en 57 contagis en els darrers 18 dies. En tercera posició hi ha les Terres de l'Ebre, amb què Lleida té a tocar comarques com la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, amb un increment de casos del 9,85% i 33 contagis més en tota la regió. Així, els brots, que s'han incrementat considerablement a Lleida, no s'han estès a altres àrees del país i el confinament perimetral del Segrià decretat per la Generalitat sembla, amb les dades publicades pel departament de Salut, que evita, de moment, un augment en altres territoris.

A la ciutat de Barcelona, amb un nombre d'habitants i una densitat de població molt superiors, hi ha hagut 1.801 persones que s'han encomanat, que en nombres relatius és un increment del 9,39%. A la cua dels contagis hi ha el Camp de Tarragona, que amb un augment del 2,42% i 53 nous positius des del 24 de juny és la regió sanitària del país on el virus té menys incidència. La regió metropolitana nord, amb ciutats properes a Barcelona molt poblades com Terrassa, Santa Coloma, Badalona i Sabadell, l'increment és només del 2,71%.

En les dades de balanç diari de les regions sanitàries ahir constaven 1.574 defuncions per covid-19 i, per tant, fa dos dies que no s'ha comptabilitzat cap nova mort més. De fet, en els darrers 18 dies, un total de 7 persones que havien contret la malaltia han perdut la vida a les comarques de la Catalunya Central. Pel que fa el conjunt del país, fins ahir hi havia un total de 12.567 morts, una més que el dia anterior.

A les residències hi havia ahir un total de 15.132 persones confirmades com a positives, 20 casos més que els informats el dia anterior. Pel que fa a les altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi va haver 40.210, 42 més. Ahir hi havia ingressats als hospitals catalans 44 contagiats que estaven en estat greu, dos pacients més que dissabte.



Increments significatius

Catalunya va sumar ahir 816 nous positius per covid-19 respecte al balanç de dissabte i, per tant, 455 casos més que els sumats en l'anterior balanç. Això situa la xifra global de positius en 76.318 des que va començar la pandèmia. De tots els casos nous, 253 corresponen a la regió sanitària de Barcelona ciutat, 242 a la de Lleida (190 dels quals al Segrià) i 152 a la zona metropolitana sud, on s'inclou l'Hospitalet de Llobregat, municipi on en els últims dies s'ha constatat un augment significatiu de casos.

Davant l'increment registrat al Segrià, la Generalitat va dictaminar a la població de Lleida i set municipis més de la comarca confinament domiciliari, de manera que es va tornar a una situació molt similar a la de l'inici de l'estat d'alarma.