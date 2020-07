L'OMS concreta que l'origen del virus és a la Xina i no a Espanya

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha comentat aquest dilluns per primera vegada un recent estudi que va detectar el coronavirus causant de la covid-19 en aigües residuals de Barcelona ja el març del 2019, però ha assegurat que cal seguir centrats en investigar l'origen de la malaltia a la Xina, informa Efe.

«Aquests estudis poden ser importants, però a l'hora d'investigar aquesta malaltia en humans cal anar a l'epicentre, i els primers casos es van detectar a Wuhan (Xina), des d'on es va expandir la malaltia», ha subratllat el director executiu de l'OMS per a Emergències Sanitàries, Mike Ryan.

«És molt important que comencem la investigació allà on va començar la malaltia en humans, altres descobertes en altres llocs poden ser una distracció», ha afirmat l'expert irlandès en una roda de premsa.

Ryan ha comentat d'aquesta forma l'estudi publicat a finals de juny per la Universitat de Barcelona (UB) en què es va determinar que el coronavirus SARS-CoV-2 ja estava a Espanya un any abans que esclatés la pandèmia, per la seva presència en aigües residuals recollides a Barcelona el 12 de març del 2019.

Atenció xinesa

L'estudi ha captat l'atenció dels mitjans oficials xinesos, que se n'han fet ressò en les últimes setmanes, com van fer anteriorment amb d'altres que apuntaven a presumptes orígens de la pandèmia lluny de la Xina, en països com Itàlia o els Estats Units.

Ryan ha afirmat avui que en aquests moments la principal preocupació dels investigadors de l'OMS respecte a l'origen del coronavirus és saber quin animal va exercir d'«intermediari» entre la font primària del SARS-CoV-2 (probablement, un ratpenat) i les primeres persones infectades a Wuhan.

La cap del Departament de Malalties Emergents de l'OMS, Maria Van Kerkhove, ha afegit que aquestes investigacions poden ser lentes, ja que ha recordat que es va tardar anys a confirmar l'origen animal del primer coronavirus SARS, detectat el 2002 i 2003 també a la Xina, i del MERS, originat a l'Orient Mitjà el 2012.

En aquests moments, una missió avançada de dos experts de l'OMS es troba a la Xina per preparar l'arribada de més especialistes de l'organització a fi de continuar les investigacions sobre l'origen animal de l'actual pandèmia de Covid-19, en col·laboració amb experts del país asiàtic.