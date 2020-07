La Moncloa descarta per ara intervenir al Segrià i insta la Generalitat a buscar «alternatives»

El govern espanyol afirma que en aquests moments correspon a les Comunitats Autònomes tenir un "paper preponderant" en la presa de decisions i assegura que les autonomies "disposen dels instruments per actuar" davant dels brots. Fonts de la Moncloa no plantegen per ara intervenir al Segrià, descarten l'estat d'alarma i ho situen com a "últim recurs". Les mateixes fonts apunten que el govern espanyol té una "comunicació fluida constant, tècnica i política" amb la Generalitat i afirmen que està "seguint, monitorant i donant suport" a les CCAA. "No ens desentenem", asseguren, però remarquen que a qui correspon actuar és a la Generalitat i eviten entrar en "confrontació".

La Moncloa opina que cal prendre més mesures a Lleida. "Cal veure com solucionar aquest hàndicap" de la decisió del jutjat de Lleida, apunten, tot i que remarquen que "és obvi" que "les resolucions judicials s'han de complir". Afirmen que cal "analitzar-ho" jurídicament amb "prudència".

Les mateixes fonts apunten a "alternatives de resposta" que són "més fàcils d'implementar des del punt de vista jurídic". En lloc del confinament, la Moncloa veu com a alternatives mesures com el tancament de locals amb aglomeracions, la restricció d'aforament en establiments, entre d'altres. "Poden ajudar moltíssim al control del problema" per molt que potser no són "tan eficaces".

Sobre l'actuació de l'Estat espanyol, la Moncloa afirma que només haurà d'actuar si cal prendre decisions que afecten diverses CCAA i, abans de recórrer a l'estat d'alarma, hi ha el pas d'aprovar en el marc del Consell Interterritorial de Salut mesures que afectin més d'una autonomia si hi hagués, per exemple, disparitat de criteris en les mesures que apliquen.