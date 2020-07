Presó i internament per als detinguts per apunyalar de mort un jove a Torrent

Els dos adults detinguts per la seva presumpta implicació en l'apunyalament mortal d'un jove a Torrent, al País Valencià, ingressaran a la presó, mentre que els dos menors arrestats pels fets seran internats en un centre en règim tancat.

Els dos menors implicats són germans bessons de 16 anys. Els joves es van acollir al seu dret a no declarar i la seva defensa va sol·licitar que fossin reconeguts per un forense per acreditar que no tenien ferides a les mans per l'ús d'arma blanca.

S'investiga els quatre individus per l'apunyalament mortal d'un home de 32 anys dissabte a la matinada pels voltants del Centre Comercial Las Américas de Tor-rent. La víctima era exconcursant del programa de televisió Mujeres y hombres y viceversa i va patir ferides d'arma blanca després d'haver participat en una discussió prèvia, tal com apunten fonts coneixedores dels fets.