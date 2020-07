El Regne Unit anuncia gairebé 800 milions per reforçar fronteres

El Govern britànic va anunciar ahir un programa de reforç de fronteres amb un pressupost de 705 milions de lliures (uns 787 milions d'euros) que inclou contractació de personal -unes 500 persones- i nous controls fronterers que entraran en vigor després de la sortida efectiva de la Unió Europea, a finals d'aquest any. El Govern va assegurar que amb aquesta proposta el sistema de fronteres estarà «plenament operatiu» per al 31 de desembre, quan acaba el període de transició previst en l'acord per a la sortida de Regne Unit pactat amb Brussel·les.

El secretari de Govern, Michael Gove, va explicar ahir en un article al diari The Telegraph que aquest pla permetrà a «aprofitar les oportunitats i establir els fonaments de la frontera més eficaç i segura del món». Els diners es distribueixen entre 470 milions de lliures destinades a infraestructures portuàries i terrestres i 235 per a personal, nous sistemes informàtics i bases de dades.

El Regne Unit va abandonar formalment la UE el 31 de gener d'aquest any, després del referèndum del 2016 en el qual el Brèxit va guanyar per un estret marge. Ara hi ha en vigor un període de transició que dóna continuïtat a la política de fronteres mentre totes dues parts negocien un tractat comercial.«Estem negociant durament per a aconseguir la millor relació comercial possible amb la UE, però no renunciarem als principis essencials pels quals va votar el país quan va optar per la sortida», va apuntar Gove.