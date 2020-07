El Govern «no accepta» la resolució del jutge sobre el confinament del Segrià i aprovarà un decret llei per incloure'n les mesures

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dilluns que l'executiu no accepta la decisió d'una jutgessa de Lleida que no ha ratificat les mesures de confinament anunciades aquest diumenge per a Lleida i set municipis més del Segrià. Torra i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, han anunciat un decret llei sobre un pla de rebrots on s'inclouran aquestes mesures, que quedaran "reforçades". A més, Torra i Aragonès han fet una crida a la ciutadania a seguir les indicacions de la Generalitat, tot i que de moment no estiguin en vigor perquè no tenen l'aval judicial. Sobre els Mossos, Torra ha dit que segueixen vetllant pel confinament perimetral, però que han de complir les "decisions judicials".

Quim Torra ha assegurat que "no accepta" la decisió judicial de la magistrada que ha rebutjat el confinament parcial al Segrià i ha indicat que assumirà les "conseqüències que es derivin de no posar en perill la salut de les persones". "No acceptem aquesta decisió judicial i el Govern pren la iniciativa amb la convocatòria d'un Consell Executiu que aprovarà un pla de rebrots, per actuar amb tota la contundència que sigui necessària en tots els racons de país, en funció de les situació epidemiològica", ha afirmat Torra en una compareixença d'urgència amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Així ha reaccionat a la decisió d'una jutge de no ratificar l'enduriment del confinament a la comarca lleidatana del Segrià, en concloure que la Generalitat pretén "eludir" de manera il·limitada en el temps l'aplicació parcial de l'estat d'alarma, que és una competència estatal per la qual hauria de demanar permís al Govern central.