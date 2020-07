Tres nous hospitalitzats eleven a 108 els pacients ingressats a la regió sanitària de Lleida per covid-19

La xifra de persones ingressades amb covid-19 als hospitals de la Regió Sanitària de Lleida ha tornat a pujar en les darreres hores però menys que en dies anteriors, segons ha informat el Departament de Salut. Ara són 108 les persones ingressades, tres més que aquest diumenge, quan l'increment respecte al dia anterior va ser de 16.

En concret hi ha 63 persones ingressades a l'Arnau de Vilanova, tres més que diumenge. D'aquestes, sis estan a l'UCI –una menys que el dia anterior- i 57 a planta. A l'Hospital Universitari Santa Maria hi ha cinc ingressats, tots ells a l'UCI; i hi ha 40 hospitalitzats més en altres centres de la regió sanitària –un més que diumenge-.

Pel que fa a les altes, des de l'1 de juliol s'han donat 52 a l'Arnau i una al Santa Maria.