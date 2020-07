Aragonès demana investigar l'espionatge a Torrent: «La persecució contra l'independentisme no té ètica ni aturador»

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimarts que s'engegui una investigació pel suposat cas d'espionatge al president del Parlament, Roger Torrent, i que s'assumeixin responsabilitats "ja". En una publicació a Twitter, Aragonès ha criticat que la "persecució" contra les idees i l'independentisme "no té ètica ni aturador". El coordinador nacional d'ERC s'ha referit així a una investigació de 'El País' i 'The Guardian' que apunta que el telèfon mòbil de Torrent hauria estat espiat per un programa, Pegasus, que només poden comprar governs, forces i cossos de seguretat per combatre el crim i el terrorisme.

En una línia similar, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha apuntat que s'està tornant a "perseguir" l'independentisme i que en un país democràtic i de dret no "s'espia als rivals polítics". "No pot quedar impune. S'ha d'investigar i exigir responsabilitats a l'Estat", ha dit a través d'una piulada. "No aconseguiran aturar-nos", ha sentenciat.

El president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha exigit al govern espanyol que "depuri responsabilitats ja". A través de Twitter ha constatat que les clavegueres de l'Estat "persegueixen" l'independentisme i que l'Estat "espia rivals polítics amb eines antidemocràtiques". "No normalitzem la utilització d'eines il·legals contra la dissidència política. Exigim al govern espanyol que depuri responsabilitats ja", ha constatat.

Al seu torn, la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha criticat que les clavegueres d'un estat espanyol "demofòbic" vulnerin drets "sistemàticament". "Un nou escàndol que hauria de portar conseqüències polítiques i assumpció de responsabilitat", ha manifestat.