La Comissió Europea ha avisat que no "condonarà cap mena d'espionatge polític", preguntada per les revelacions de 'The Guardian' sobre el possible espionatge al mòbil del president del Parlament Roger Torrent. La Comissió Europea s'ha negat a fer comentaris sobre aquest cas concret, però ha recordat que ha de ser la justícia de cada estat membre qui investigui aquest tipus d'informacions.