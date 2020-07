Calvo discrepa de la jutgessa que va rebutjar confinar Lleida

La vicepresidenta primera del Govern espanyol, Carmen Calvo, ha revelat aquest dimarts que va traslladar al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Govern hauria d'haver recorregut la decisió del Jutjat d'Instrucció 1 de Lleida, que aquest diumenge va rebutjar ratificar el confinament a la comarca del Segrià.

En una entrevista a 'Las mañanas de RNE', Calvo ha assegurat que discrepa de la "interpretació" de la jutgessa i ha recordat que ja s'han "vist diferents pronunciaments" en situacions semblants.

"Jo l'hi vaig dir, al vicepresident Aragonès: aquesta interlocutòria s'hauria de recórrer i hi hauria una línia de treball força bona, perquè la Generalitat té competències per determinar decisions de mobilitat que no requereixen l'alarma", ha sostingut.

Això sí, després que el president de la Generalitat, Quim Torra, anunciés un decret per reafirmar el confinament, Calvo ha incidit que les comunitats autònomes "poden legislar sempre que no envaeixin competències de l'Estat".

L'estat d'alarma són «paraules majors»



En aquest sentit, la vicepresidenta ha assenyalat que la seva opinió s'emet amb "informes" de l'Administració General de l'Estat. "No es fa per opinió política, sinó per rigor jurídic", ha apuntat.

D'altra banda, sobre si el Govern central es planteja decretar l'estat d'alarma, ha insistit que recórrer a aquesta eina "són paraules majors" i ha recordat que les comunitats tenen instruments eficaços per fer front als rebrots.

Així, Calvo ha assegurat que hi ha mecanismes per a aquestes "situacions puntuals" i "del dia a dia", com així ho demostren, a parer seu, les decisions que han pres alguns executius autonòmics.

En aquest context, la vicepresidenta del Govern d'Espanya ha recordat que una decisió política d'aquest tipus sempre ha anat darrere de decisions mèdiques, tècniques i de l'assessorament d'experts.

Amb tot, ha deixat clar que posar fi a l'estat d'alarma "no volia dir" que l'epidèmia s'hagi acabat, i ha insistit que el Govern central està en "alerta màxima contínua" i que respondrà amb les possibilitats legals al seu abast.