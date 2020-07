Clam contra la manca de «rastrejadors» de contactes de persones infectades

Alcaldes, metges i experts van clamar contra l'escassetat de «rastrejadors» de contactes d'infectats per covid-19 a Catalunya, on continuen creixent els brots, amb 301 contagis nous comunicats ahir. Són 515 casos menys que els sumats en el balanç anterior i això situa la xifra global de positius en 76.619. Pel que fa a les morts, les funeràries en van reportar quatre de noves, tres més que dissabte, amb una xifra total de 12.621.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va informar que a la capital catalana s'han triplicat els positius en una setmana, amb 24 petits brots –la majoria en famílies o cercles d'amistats– que estan controlats i han fet pujar el nombre a 458. No obstant això, Colau va revelar que a tot Catalunya només hi ha 120 «rastrejadors» –encarregats de localitzar i fer seguiment dels contactes estrets de persones infectades–, repartits en tres torns de 40, de matí, tarda i cap de setmana, una xifra que va considerar «totalment insuficient».

El virus segueix circulant arreu de l'Estat espanyol, on hi ha més de 120 brots actius, gairebé el doble que fa una setmana. Els diagnòstics de coronavirus s'han multiplicat per cinc des del 18 de juny, quan l'Estat va arribar a la seva xifra més baixa.

Segons dades d'ahir, el ministeri de Sanitat va registrar 2.045 nous positius per covid-19, en relació amb els casos que havia confirmat divendres –no va fer públiques dades el cap de setmana. Des de l'inici de l'epidèmia, s'han confirmat 255.953 casos amb proves diagnòstiques.

Pel que fa a l'Hospitalet de Llobregat –on hi ha un rebrot important–, l'alcaldessa, Núria Marín, va donar una nova xifra d'infectats per covid-19, que ahir eren 300. Segons Marín, les dades facilitades per Salut durant el cap de setmana no es corresponien amb la realitat: «Ni partíem de 30 casos ni en teníem 100». L'alcaldessa de l'Hospitalet, però, va evitar polemitzar i va demanar al Govern reforçar l'atenció primària, ampliant els horaris dels centres, per controlar el brot.



120 brots actius a Espanya

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va informar que hi ha 120 brots actius a tot Espanya, que afecten 2.139 persones, però va assegurar que molts d'aquests estan «al límit de tancar-se».