ERC també demana la compareixença de Robles al Congrés pel presumpte espionatge a Torrent

ERC també ha demanat la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Congrés perquè doni explicacions sobre el presumpte espionatge al president del Parlament, Roger Torrent. Prèviament, els republicans havien sol·licitat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per la informació de 'El País' i 'The Guardian' que revel·la que el telèfon mòbil de Torrent hauria estat espiat el 2019 per un programa -Pegasus- que només poden comprar governs per combatre el crim i el terrorisme. Els republicans recorden que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) depèn de Defensa.

Els republicans reclamen que Robles comparegui a la comissió de Defensa de la cambra baixa pel mateix motiu pel qual han demanat que ho faci Marlaska a la d'Interior, és a dir, "per donar explicacions amb relació als presumptes espionatges i intromissions a la intimitat de líders polítics catalans per part d'estructures governamentals".

Per la seva banda, JxCat ha demanat la compareixença de Marlaska al Congrés i Senat també per aquesta informació. La investigació dels dos mitjans també explica que l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel i Jordi Domingo, membre de l'ANC, també haurien estat espiats amb aquest sistema.