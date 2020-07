Explota una gasolinera de Cartagena per acumulació de gasos

Dues persones han resultat ferides greus aquest dimarts en una explosió per acumulació de gasos que s'ha registrat en una gasolinera de la plaça d'Espanya de Cartagena. Efectius de la Policia Nacional, la comissaria de la qual es troba als voltants, així com tres ambulàncies del Servei Murcià de Salut i Bombers del Servei d'Extinció d'Incendis, Salvament i Protecció Civil de l'Ajuntament de Cartagena, han acudit ràpidament al lloc.

Els dos ferits són operaris d'una empresa que realitzava treballs d'adaptació en un dels tancs de gasoil i que han rebut cremades extenses, per això han sigut traslladats en UME a la unitat de cremats de l'Hospital de La Arrixaca. També han sigut traslladades a l'Hospital de Santa Lucía dues dones amb crisi d'ansietat, una d'elles després de rebre un cop al pit per l'explosió. Una era treballadora de la gasolinera.

Després de la deflagració no s'ha registrat cap incendi i els bombers hi han abocat escuma per aïllar el combustible d'un dels tancs.

Els primers indicis apunten que l'explosió podria haver-se produït quan es realitzaven adaptacions al tanc i estaven tallant amb una radial.