La Generalitat concedeix el tercer grau als nou presos del procés

La Generalitat ha concedit el tercer grau als nou presos del procés, en acceptar la proposta de les juntes de tractament de les presons catalanes en les que compleixen condemna perquè passin a aquest règim de semi llibertat, l'última decisió del qual recau en el tribunal sentenciador, en aquest cas el Suprem.

Segons ha informat la conselleria de Justícia, liderada per Ester Capella, l'equip de Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat ha ratificat la proposta del passat 2 de juliol de les juntes de tractament per concedir el tercer grau als nou presos, als que aquesta tarda se'ls ha comunicat la seva nova situació, per la qual únicament hauran d'anar a dormir a la presó entre setmana.

Amb aquest nou grau, l'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa i Raül Romeva, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, podran sortir durant el dia i ser a casa el cap de setmana.