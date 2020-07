El Govern aprova l'enduriment del confinament a Lleida i set municipis del Segrià a partir d'aquesta mitjanit

El Govern ha aprovat l'enduriment del confinament per a la ciutat de Lleida i set municipis més del Segrià, i que es preveu que entri en vigor a les 00.00 hores de la mitjanit i duri 15 dies. La resolució de l'executiu decreta de nou les restriccions en la mobilitat, les activitats de restauració i les comercials, i prohibeix reunions de més de deu persones, com ja es va intentar fer abans que el jutjat de guàrdia ho tombés la matinada de dilluns. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, s'ha mostrat confiada que ara el jutjat contenciós administratiu al que s'ha presentat la resolució no hi posarà impediments perquè el decret que el Consell Executiu va aprovar dilluns al vespre dona "el marc legal" per poder implementar les mesures.

El Consell Executiu ha fet el que ja tenia previst i anunciat. Després que una jutge de guàrdia tombés l'enduriment del confinament per a Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Serós, Soses, Torres del Segre i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat, el Govern es va reunir dilluns al vespre de forma extraordinària per aprovar un decret llei que emparés jurídicament les mesures que volia per a aquest territori. Dit i fet. Amb el decret en vigor i publicat, l'executiu ha aprovat aquest dimarts al matí una nova resolució amb pràcticament les mateixes mesures que va tombar la jutgessa, i que entraran en vigor a les 00.00 hores d'aquesta mitjanit.

Segons la portaveu del Govern, la nova resolució preveu una durada d eles mesures de 15 dies, tot i que el termini és "revisable" i e podria modificar o allargar en funció dels resultats epidemiològics. Segons Budó, el contingut "reprodueix el que ja s'havia definit" diumenge per a Lleida i els set municipis del Segrià. A grans trets, restringeix la mobilitat dels ciutadans, limita l'activitat en restaurants únicament a serveis a domicili o per a recollir, obliga a acudir amb cita prèvia a comerços no alimentaris o no essencials, i fixa en deu el màxim de persones autoritzat per a reunir-se.

Malgrat les restriccions, la portaveu ha insistit que no es tracta "d'un confinament domiciliari" però "sí es demana que només se surti del domicili per a allò essencial". "La gent pot sortir a caminar, fer esport, comprar, però tenint present que hi ha un brot molt important i que cal la consciència dels ciutadans. Tot el que no estigui en resolució, no està permès", ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.

Ara, un cop aprovada i publicada la resolució, el Govern l'ha de portar al jutjat contenciós administratiu perquè la validi donat que, segons Budó, "és el jutjat competent per fer-ho". La portaveu confia que en aquesta ocasió no hi haurà problemes perquè dilluns al vespre el Govern "es va donar del marc jurídic que dona la força legal per dur a terme aquestes resolucions".

Les mesures impulsades

Si, tal i com ha comentat Budó, la norma aprovada aquest dimarts és igual que la de diumenge, les mesures per a Lleida i els set municipis més del Segrià mantindran restriccions controlades i un règim sancionador que controlaran la Generalitat i els ajuntaments. Així, quedarà prohibida l'entrada i la sortida als vuit municipis del Segrià afectats i també als nuclis de Sucs i Raimat, que pertanyen a la capital del Segrià. Amés, el confinament perimetral a tota la comarca es manté. Es podrà sortir de casa per anar a la feina, si es dins del mateix municipi si no és possible fer teletreball. També per assistir a centres i serveis sanitaris, per tenir cura de persones grans, menors d'edat, dependents o persones amb discapacitat o vulnerables; i anar a entitats financeres i d'assegurances.

A més, es podrà sortir del domicili per fer trobades i activitats de lleure i esportives amb persones només del grup de convencia habitual. Quedaran també prohibides les trobades i reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com privat. En aquestes trobades de fins a 10 persones, no es permetrà el consum d'aliments ni begudes. Pel que fa a establiments comercials minoristes d'alimentació, s'hi podrà anar. En canvi, a la resta d'establiments només s'hi podrà anar amb cita o avís previ. L'hostaleria i la restauració només podran oferir serveis a domicili o de recollida amb cita prèvia. Tampoc es podran fer casaments, serveis religiosos, enterraments i serveis fúnebres. Sí es podrà sortir de casa per atendre horts familiars d'autoconsum.

En canvi, es mantenen en aquests vuit municipis els casals d'estiu i les colònies, tot i que caldrà que compleixin les mesures aprovades pel Procicat per aquest sector. Tot i això, tant els participants com els motius hauran de tenir el seu domicili al municipi on es fa l'activitat. També es podrà fer esport, de manera individual o amb el grup de convivència, però els gimnasos i les piscines municipals quedaran tancades. Pel que fa a les piscines de les comunitats de veïns, es decidirà en una reunió posterior que mantindran el Govern i els ajuntaments afectats.

Queden també prohibides les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives, esportives i d'oci nocturn. Els equipaments culturals, socials o educatius podran obrir amb prèvia autorització del Comitè Tècnic del Procicat per atendre a les persones vulnerables a l'onada de calor amb hora concertada i registre de dades de contacte. Museus i biblioteques sí que romandran oberts amb les mesures de prevenció que el Procicat determina.

Només es podrà entrar i sortir d'aquests municipis per a desplaçaments per motius laborals per serveis essencials, com la seguretat i les emergències; els serveis sanitaris, penitenciaris, socials, residencials i funeraris; els serveis judicials i les notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; els serveis d'electricitat, d'aigua potable, aigües residencials, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials; bancs, finances i assegurances; residus i subministraments sanitaris i de farmàcia; distribució alimentària humana i per a granges, veterinaris i escorxadors, així com els allotjaments turístics definits com a serveis essencials per acollir positius i contactes de covid-19

Les mesures també afecten el transport públic en totes les seves modalitats, però no la circulació per autovia o autopista amb origen o destinació fora del Segrià. Tampoc afecta el transport de mercaderies.

Pel que fa als treballadors no essencials, el Govern permetrà accedir o sortir d'aquests municipis del Segrià només durant les primeres 24 hores de l'aplicació del tancament per recollir els elements imprescindibles per poder fer teletreball.