El Govern modifica la llei de Salut Pública per crear un marc legal que empari les restriccions per la covid-19

El Govern ha aprovat aquest dilluns al vespre en una reunió extraordinària un decret llei de modificació de la llei de Salut Pública i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de rebrots de la covid-10 i en què s'inclou un nou apartat que faculta les autoritats sanitàries per limitar l'activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials en cas de situacions de pandèmia o epidèmia. Segons l'Executiu, l'adopció d'aquestes mesures té com a objectiu garantir el control dels contagis i protegir la salut de les persones. El Govern dictarà aquest dimarts les mesures per contenir els brots del Segrià.

Un altre dels punts que inclou el text aprovat aquest vespre per l'Executiu és que sempre que sigui possible la resolució formularà recomanacions a seguir per evitar riscos de contagi i en cas que s'estableixi la seva obligatorietat s'haurà de fer constar expressament. Així mateix, la resolució també haurà d'indicar si hi ha o es mantenen serveis essencials, així com la seva durada, que en principi no haurà de ser superior als 15 dies, excepte si es justifica un període més llarg.

D'altra banda, també caldrà tenir en compte l'establiment de mesures perquè els drets de les persones no es vegin afectats i sempre que sigui possible caldrà que s'ajusti territorialment al mínim àmbit necessari per a la seva efectivitat, segons l'Executiu. També, es preveu que les mesures concretes que s'hi apliquin es puguin graduar en funció de l'evolució dels indicadors.

Amb aquest decret, el Govern ha volgut "reforçar la seguretat jurídica" a les decisions que pugui prendre l'Executiu i les autoritats sanitàries després que aquest diumenge a la nit la jutgessa no ratifiqués el confinament dictat per l'Executiu. En aquest sentit, el Govern recorda que en altres comunitats, com Galícia i el País Basc, "s'han restringit drets fonamentals, com el dret de sufragi, sense que cap jutge hagi dictat que per fer això es necessita declarar de nou l'estat d'alarma".

Després de l'aprovació d'aquest Decret Llei, aquest dimarts es dictarà nova resolució amb mesures específiques per la comarca del Segrià. Així mateix, es demanarà de nou autorització judicial al jutjat del contenciós administratiu de Lleida per donar tota la protecció legal a les mesures que s'han adoptat.