Investiguen una batalla campal durant la matinada de diumenge a Sitges

La Policia Local de Sitges i els Mossos d'Esquadra investiguen una batalla campal que va haver la matinada de diumenge al centre de Sitges. Desenes de joves es van enfrontar amb puntades de peu, cops de puny i empentes prop de la zona on es concentren els locals d'oci nocturn. La baralla multitudinària va començar al voltant de les 4 h i es va dispersar arran de la intervenció policial, però es va repetir dues vegades en carrers propers. A resultes dels enfrontaments hi va haver dos ferits i cap persona detinguda, si bé la policia ha fet fins ara dues identificacions a partir dels vídeos dels fets que circulen per les xarxes socials. Els participants a les baralles tenen entre 16 i 20 anys, segons apunten fonts policials.

Després del primer enfrontament, la Policia Local va haver d'actuar al voltant de les 5 h de la matinada avisats per un altra batussa a pocs metres de la primera, que es va reproduir minuts després a un altre carrer proper. Analitzant les imatges i tenint en compte la proximitat dels carrers on va haver els tres focus de la batalla campal, l'inspector en cap de la Policia Local de Sitges, Rafael Pino, veu "clar que eren els mateixos".

Segons assenyala Pino a l'ACN, els primers indicis de la investigació no apunten a cap causa racista o homòfoba com a detonant dels enfrontaments. Així i tot, l'inspector insisteix que la investigació continua oberta i s'és a l'espera que alguna de les víctimes formalitzi una denúncia. Aquest dimarts al matí, encara no se n'havia presentat cap.

Pino assegura que diverses persones implicades en les baralles del cap de setmana són "conegudes" pels cossos policials per haver participat en esbatussades de dies anteriors. En aquest sentit, explica que a principis de juliol la Policia Local va haver d'intervenir en un enfrontament multitudinari a mitja tarda enmig del carrer, en el qual hi havia alguns joves que també van ser-hi diumenge. En aquell cas, Pino relata que els dos grups van acabar agredint els agents de la Policia Local, un dels quals va quedar ferit lleu. Aquell dia va haver-hi un detingut.

A resultes de les baralles anteriors i tenint en compte la batalla campal de la matinada de diumenge, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra treballen en un operatiu per reforçar la vigilància al centre de Sitges de cara al proper cap de setmana amb l'objectiu d'evitar un nou episodi d'agressions.

L'inspector en cap de la policia lamenta que els enfrontaments s'han convertit en el "modus vivendi" d'aquests joves. "Hauríem d'anar a la causa del problema, més que no pas a la reacció. Què està passant que el jovent, en la situació d'alarma sanitària en què ens trobem, està a una zona d'oci i s'està barallant?", es pregunta, tot instant a fer una "reflexió" social i demanant més implicació dels pares dels joves implicats en els fets.