L'alcalde d'Istanbul dona suport a convertir Santa Sofia en mesquita

L'alcalde de la ciutat turca d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, va expressar ahir que dona suport a la reconversió de Santa Sofia en mesquita si «això enriqueix moralment i material» Turquia, segons informacions del diari Hurriyet. L'edil de l'opositor Partit Republicà de el Poble (CHP), que va rebre crítiques per no haver-se pronunciat sobre la decisió de tornar a convertir en mesquita l'antiga basílica, va manifestar que, tot i que «sempre pensa en Santa Sofia com a mesquita», acull la decisió sempre que aquesta «ajudi a solucionar els problemes d'atur que travessa el país i n'impulsi la reputació». «Sempre penso en Santa Sofia com una mesquita. Per a mi ho ha estat sempre des de 1453. Alguns canals, que s'autoanomenen conservadors, han assenyalat que les primeres oracions tindran lloc a Santa Sofia el 24 de juliol, però els creients han acudit cinc vegades al dia a Santa Sofia durant els últims 30 anys», va afirmar. Per Imamoglu és mala idea analitzar la decisió com una qüestió «entre el bé i el mal».

Diumenge el president turc Recip Erdogan va parlar d'un «renaixement de l'islamisme, fins a l'Al Àndalus».