Mas aposta per una coalició entre JxCat i PDeCAT si hi ha ruptura

El silenci d'Artur Mas és el més destacat d'entre tots els actors de l'endreça de JxCat i PDeCAT. L'expresident del Govern manté l'aposta perquè les dues formacions formin una coalició electoral, en cas de ruptura.

Ho assenyalen fonts de l'entorn del també expresident del mateix PDeCAT, que preveu pronunciar-se els propers dies sobre l'ordenació de l'espai postconvergent. Mas confia en un acord d'última hora entre Carles Puigdemont i David Bonvehí que eviti el trencament.

L'expresident continua en contacte permanent amb els negociadors, especialment amb el líder del PDeCAT. Mas confia que el seu partit no es dissolgui, i insisteix que no formarà part de cap de les dues formacions si hi ha ruptura.

Mas no ha tancat mai la porta a tornar a la primera línia política. L'expresident sempre ha mostrat cautela sobre aquesta possibilitat, i ha dit que s'espera a veure com acaba l'endreça de l'espai.