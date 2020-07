Torrent anuncia mesures legals contra el Govern espanyol per espionatge, que també podria afectar Anna Gabriel

Torrent després de la declaració institucional on ha assegurat que va ser espiat, aquest dimarts |

El president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat aquest dimarts que emprendrà "totes les accions polítiques i legals que siguin necessàries" després de transcendir que ha estat víctima d'un cas d'espionatge a través d'un programari instal·lat en el seu mòbil al qual només tenen accés governs i cossos de seguretat.

"Arribarem fins al final perquè s'aclareixi tot. Arribarem fins al final perquè s'aclareixi la veritat. Arribarem fins al final perquè s'aclareixi aquest cas", ha expressat en una declaració institucional després de conèixer-se aquesta informació que han avançat 'El País' i 'The Guardian', i ha confirmat Europa Press.

Per al president de la cambra catalana aquest cas demostra que a l'Estat espanyol "es practica l'espionatge contra els adversaris polítics" una cosa que, segons el seu criteri, és impropi d'una democràcia, per la qual cosa ha cridat el conjunt dels demòcrates a preocupar-se per això i el Govern espanyol a depurar responsabilitats.

La investigació dels dos mitjans també explica que l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel i Jordi Domingo, membre de l'ANC, també haurien estat espiats amb aquest sistema.