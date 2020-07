Bonvehí avisa JxCat que el PDeCAT serà present en els propers comicis

El president del PDeCAT,el bagenc David Bonvehí, va assegurar ahir que, malgrat la «decepció personal» per la polèmica de la marca, vol continuar negociant amb JxCat sense una data límit, si bé va alertar que, passi el que passi, el Partit Demòcrata estarà present «d'una manera o una altra» a les eleccions.

Bonvehí va oferir ahir una roda de premsa després de la polèmica per la decisió de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez de no esperar a un pacte amb el Partit Demòcrata i convocar un congrés constituent d'una nova formació amb les sigles JxCat, que tenia registrades el PDeCAT però que l'expresident català ha aconseguit controlar amb un canvi en el registre de partits.

El president del PDeCAT va expressar la seva «decepció personal» per aquest fet, ja que considera que hi havia un pacte amb Jordi Sànchez que només s'activaria el partit JxCat amb el seu «vistiplau».

Malgrat això, va indicar que vol mantenir la negociació i no contribuir a una «lluita pública» sobre aquest assumpte, que estan analitzant els advocats.

«Crec que els associats no volen parlar de marques o disputes de propietat, sinó que el que necessiten és saber que el que som, d'una manera o altra, serà present a les eleccions», va remarcar.

Bonvehí va evitar concretar quines fórmules d'integració exigeix a JxCat, després que Jordi Sànchez ja hagi deixat clar que ni ell ni Puigdemont volen federacions, coalicions ni quotes de partits dins de la nova JxCat.

«Les estructures, les fórmules jurídiques, no són l'element nuclear d'aquesta negociació», va assegurar el dirigent postconvergent, que va assenyalar que el que vol és que el «projecte» del PDeCAT es pugui «identificar» a la nova JxCat.

Així, va assegurar que el que reclama és tenir la «garantia» que «el projecte del Partit Demòcrata pugui continuar existint en qualsevol futur immediat» i serà «reconeixible en l'oferta electoral» de JxCat.

Per a Bonvehí, el PDeCAT hauria de ser «peça clau» de la nova JxCat sense concretar amb quin format, si bé va recordar que han fet coalició electoral amb JxCat en els últims comicis, i va opinar que aquesta fórmula «no hauria de ser un problema».

Tot i que Bonvehí tampoc no va descartar anar en solitari si no hi ha acord amb JxCat abans o després del congrés fundacional del dia 25 de juliol, en què va assegurar que no té previst participar-hi, a falta de pacte.