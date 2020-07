Brussel·les alerta de l'escassetat de material mèdic i demana evitar els confinaments a gran escala

Brussel·les ha alertat als governs europeus que cal una millor preparació per a futurs rebrots de la covid-19. "No hi ha indicis que s'hagi resolt totalment l'escassetat d'equipament mèdic", ha avisat aquest dimecres la Comissió Europea aquest dimecres. Per això, l'executiu europeu ha demanat als estats que avaluïn "urgentment" les seves necessitats de material mèdic i equipament essencial per la pandèmia. D'altra banda, la CE ha demanat evitar "confinaments a gran escala" davant dels rebrots. "La resposta haurien de ser mesures no mèdiques localitzades", afirma l'executiu europeu.

A més, avisa que la reimposició de controls fronterers només hauria de ser una mesura "d'últim recurs" per afrontar situacions que afectin "greument" la seguretat. "Les restriccions de moviments a la UE només s'haurien d'aplicar en situacions que siguin estrictament necessàries", defensa la CE.

També considera que les restriccions de mobilitat internes als estats de la UE no han d'anar acompanyades necessàriament de controls fronterers externs.

La Comissió Europea ha reclamat als estats mesures de control "immediates" per contenir l'aparició de rebrots en entorns com escorxadors o mines. "Les comunitats d'immigrants i els temporers requereixen una atenció especial també", diu la CE.