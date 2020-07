Detenen una menor d'edat per la mort del nadó trobat a Nou Barris

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a la tarda a Barcelona una menor d'edat relacionada amb la troballa del nadó mort a Nou Barris a primera hora del matí. Segons ha indicat la policia, es podria tractar de la mare del bebè. La menor passarà a disposició de Fiscalia -de Menors mentre la policia continua fent gestions per esclarir les circumstàncies del fet. A banda, es continua a l'espera de l'autòpsia per determinar les causes de la mort. Cal recordar que els Mossos han rebut aquest matí l'avís s'havia trobat un nadó mort en ple carrer. El jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona, en funcions de guàrdia, ha procedit aquest dimecres a l'aixecament del cadàver. El mateix jutjat manté una investigació oberta.