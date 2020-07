Les entrades i sortides a set municipis del Segrià queden restringides des de les 4 de la tarda

Les entrades i sortides a Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre quedaran restringides a partir de les 16.00 hores, segons consta a la resolució del Govern, a la que ha tingut accés l'ACN. La resolució ha estat signada per la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, a mig matí, un cop ja es coneixia la resolució judicial i per això ja deixa fora Massalcoreig.



Protecció Civil ha fet una piulada també informant de l'entrada en vigor d'aquestes restriccions a partir de primera hora de la tarda. El text especifica que queden exclosos els desplaçaments per motius laborals en serveis essencials i en d'altres supòsits com proves mèdiques, renovació de documents o examen.