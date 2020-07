El jutge ratifica l'enduriment del confinament a set municipis del Segrià però no a Massalcoreig

El jutjat d'instrucció 2 de Lleida ha ratificat l'enduriment del confinament a set municipis del Segrià decretat pel Govern però no a Massalcoreig. En la resolució, notificada aquesta matinada, el jutge considera que les mesures "són necessàries" perquè les adoptades fins ara no han permès el control del rebrot i afegeix que són "idònies" per assolir aquest objectiu.

En línies generals afirma que són "proporcionades", a excepció de Massalcoreig, on apunta que només hi ha hagut un contagi a data 1 de juliol, com en altres municipis que queden fora de les mesures i per això les veu "desproporcionades" en aquest cas. El jutge sol·licita al Govern que informi setmanalment de l'evolució de la pandèmia.

El jutge afirma que la situació actual és millor que la del març i l'abril però afegeix que les mesures proposades ara pel Govern són "menys restrictives" que les imposades durant l'estat d'alarma. A més, apunta que estan delimitades territorialment "als llocs on calen donada la situació actual".

Pel que fa a les mesures concretes, afirma que les limitacions de desplaçaments i activitat són "idònies" per reduir el contacte social, i en conseqüència la reducció de contagis. Sobre la proporcionalitat, afirma que les mesures són proporcionades als fins que es pretenen i que hi ha una "acurada limitació de les restriccions en tots els àmbits afectats" ja que "es procura protegir la salut i, alhora, minimitzar l'afectació a les activitat econòmiques i al desenvolupament de les activitats quotidianes de els persones".

Tot i això, demana al Govern que informi setmanalment de la situació i de les correccions que es puguin fer "per tal de reduir al màxim possible l'àmbit d'aplicació temporal i geogràfic", adduint que l'afectació ni és uniforme ni és desenvoluparà de la mateixa manera arreu. Les mesures poden ser prorrogades.

Pel que fa a Massalcoreig, argumenta que de la lectura de l'informe emès pel director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya es desprèn que només s'ha produït un contagi a data 1 de juliol, afectació "similar" a altres municipis com Gimenells, Sarroca de Lleida, Artesa de Lleida o Benavent de Segrià, on no s'adopten mesures.