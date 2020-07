El jutge ratifica les mesures en tres barris de l'Hospitalet però rebutja prohibir les reunions de més de deu persones

El jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona en funcions de guàrdia ha ratificat les mesures per aturar la covid-19 als barris de la Torrassa, la Florida i Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat però ha rebutjat prohibir les reunions de més de 10 persones. En la resolució, notificada aquesta matinada, considera que en línies generals les mesures s'adeqüen a les competències del Govern i als motius sanitaris per aplicar-les. Considera però que no es pot ratificar la prohibició de les reunions privades de més de 10 persones perquè "s'afecta directament un dret fonamental" consagrat a la Constitució.

En aquest sentit, en quedar incloses les prohibicions de bodes, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, el jutge afirma també que s'afecta al dret a la llibertat religiosa i que "no es troba base legal" per donar el vistiplau a aquesta prohibició.

Per això, assegura que "res obsta a que es puguin produir reunions de més de deu persones si es respecten les obligacions imposades i mesures sanitàries en vigor excloent de les mateixes aquelles persones que presentin símptomes clars de la malaltia detectables per altres mitjans menys gravosos".