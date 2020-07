Mata la seva dona i avisa Emergències dient que s'havia empassat una espina

Agents de Policia Nacional han detingut a la localitat madrilenya de Torrejón de Ardoz un home de 37 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi sobre la seva parella, de 31, han informat fonts de la Direcció Superior de la Policia de Madrid.

Els fets van tenir lloc la matinada del dia 13, quan l'arrestat va fer una trucada als serveis d'emergència en què manifestava que la seva parella s'havia ennuegat amb una espina. La dona va ser traslladada a l'Hospital de Torrejón, des d'on posteriorment van trucar al 091 indicant que la víctima es trobava en coma amb lesions incompatibles amb la vida per fractura cranial.

Els investigadors, després de prendre declaració a testimonis, per les manifestacions incongruents de la parella i després d'analitzar el lloc on van poder transcórrer els fets van arrestar l'home que avui passa a disposició judicial.

La dona de 31 anys i nacionalitat romanesa finalment va morir a l'hospital ahir al vespre i els fets continuen sota investigació per part del Grup V d'Homicidis d'aquesta Direcció. El suposat maltractador no tenia antecedents previs per violència de gènere ni ordres d'allunyament sobre la víctima.