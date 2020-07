Merkel i Sánchez volen pactar la reconstrucció «com més aviat millor»

Alemanya i Espanya van constrènyer ahir els Vint-i-set a tancar un acord «com més aviat millor» sobre el fons postpandèmia i el pressupost global per als pròxims set anys. El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, es va reunir a Berlín amb la cancellera, Angela Merkel, que aquest semestre és, a més, presidenta de torn de la Unió Europea.

«Seria desitjable arribar a un acord al més aviat possible. No sé si serà possible el divendres o el dissabte, però el temps constreny», va afirmar la dirigent alemanya en la compareixença (sense preguntes) que va oferir al costat de Sánchez.

Els socis celebraran una cimera el cap de setmana en la qual han d'aconseguir un acord sobre els criteris per a repartir el fons de 750.000 milions d'euros (500.000 en transferències a fons perdut i 250.000 en préstecs) per a ajudar els governs a recuperar-se de l'assot de la pandèmia.

«Tots hem de ser molt conscients del moment històric que vivim. En aquest sentit estem convocats a aconseguir un acord com més aviat millor. Juliol ha de ser el mes de l'acord. Si retardem l'acord retardarem la recuperació, si retardem la recuperació s'agreujarà més la crisi», va subratllar Sánchez.