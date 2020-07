Salut confirma que hi ha una cinquantena de brots o grups de casos de covid a la regió de Lleida

El Departament de Salut ha confirmat que hi ha una cinquantena de brots o agrupacions de casos actius de covid-19 a la regió sanitària de Lleida. En aquest sentit, la gerent de la regió sanitària, Divina Farreny, ha afirmat que la "velocitat de contagi és molt elevada" i, per això, ha insistit en què "les úniques mesures contundents són reduir la mobilitat i la interacció entre persones". D'altra banda, Salut ha anunciat que s'han contractat més de 50 professionals, entre metges, infermers o auxiliars administratius. Alhora, també s'ha reforçat el servei de rastreig "in situ" amb mediadors i treballadors socials. El Decret Llei del Govern serà d'aplicació en el moment en què es publiqui al DOGC, previsiblement a primera hora de la tarda.

S'eleven a 129 els hospitalitzats



El nombre de pacients ingressats per covid-19 als hospitals de la regió sanitària de Lleida ha incrementat de 19 respecte a l'últim balanç i sumen un total de 129 persones. Segons les dades del Departament de Salut, en aquest moments hi ha 14 persones a l'UCI. A més, disset pacients se'ls ha donat una "alta exprés" per seguir la seva hospitalització a domicili. A l'Arnau de Vilanova hi ha 65 persones ingressades, 58 de les quals a les tres plantes covid que hi ha obertes al centre, i 7 a l'UCI. A l'Hospital Santa Maria hi ha dues persones ingressades a la planta covid que s'ha habilitat i 5 a l'UCI. Les altres dues persones ingressades en unitats de cures intensives estan en centres privats.

Altres 42 persones estan ingressades en altres centres de la regió sanitària i 15 més a l'Hotel Nastasi, que ja està funcionant com un hotel salut. En aquest últim cas, segons ha explicat la gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, es tracta de persones que encara necessiten hospitalització en una situació "intermèdia" entre els que estan en un hospital i aquells que estan hospitalitzats a domicili. Pel que fa aquests últims, Farreny ha dit que es tracta d'un perfil de pacients que poden acabar l'hospitalització a casa seva.

Les derivacions de pacients de l'Arnau de Vilanova a l'Hospital Vall d'Hebron es mantenen en vuit, tal com ja es va informar dissabte. En aquest cas, es tracta de pacients no-covid.

Farreny també ha explicat que el dispositiu previst al pavelló Onze de Setembre no es preveu que es posi en marxa fins d'aquí 10 o 15 dies, tot i que està preparat per quan calgui activar-lo. A més, ha remarcat que s'està fent una actuació de "protecció" de la carpa del SEM instal·lada a l'exterior de l'Arnau de Vilanova per protegir la instal·lació del sol i la calor.

La regió també manté diversos dispositius actius per l'aïllament de positius sense símptomes o els seus contactes, com l'Hotel Rambla, La Manreana i diversos dispositius en municipis com Soses, Alcarràs i Aitona. En concret, a l'Hotel Rambla hi ha 31 persones, quatre positius i 27 contactes, i a La Manreana 49, tots ells positius.