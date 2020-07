Tòquio, en alerta màxima per l'augment de casos de covid-19

La ciutat de Tòquio ha registrat un augment important de casos de coronavirus i està en estat d'alerta màxima. «Els experts acaben de dir-nos que la situació de les infeccions està en un nivell 4 sobre 4, cosa que significa que sembla que s'estenen», segons ha informat la governadora de la capital japonesa, Yuriko Koike.

Aquesta alerta «roja» a la ciutat, on viuen 14 milions de persones, que arriben a 37 milions si se suma la perifèria, no implicarà el tancament de comerços o suspensió d'esdeveniments, per ara.

Segons els experts, l'augment de casos es registra sobretot entre els joves i els llocs d'infecció principals han sigut els establiments nocturns, els llocs de treball i també les famílies.

Sense mesures coercitives



L'estat d'emergència al Japó decretat a l'abril i el maig no va implicar un confinament com el decretat en altres llocs, ja que la llei no permet l'aprovació de mesures coercitives perquè la població es quedi a casa seva.

El primer ministre japonès, Shinzo Abe, va aixecar a finals de maig l'estat d'emergència i no sembla gaire favorable a decretar-lo de nou a causa de la recessió econòmica. No obstant, les fronteres del país continuen tancades i el Japó nega l'entrada al territori als estrangers que procedeixen de més d'un centenar de països, incloent-hi aquells que viuen de manera permanent al Japó. Però el nombre de casos diaris augmenta i a Tòquio es van registrar una mitjana de 243 diaris la setmana passada.

Tot i així, el país no ha sigut un dels més afectats per la pandèmia i fins ara ha registrat uns 22.500 casos i 1.000 morts. Malgrat l'augment dels contagis, no s'han de lamentar defuncions a Tòquio des de fa tres setmanes.