Althaia registra una nova víctima mortal per coronavirus després de 52 dies sense

La Fundació Althaia de Manresa va fer pública ahir una nova víctima mortal a causa de la pandèmia i ja són 171 a les seves instal·lacions, i un total de 235 si s'hi afegeixen les 64 que hi ha hagut a l'Hospital de Sant Andreu.

Feia 52 dies que Althaia no atribuïa la mort d'una persona ingressada a la covid-19. La darrera va ser el 23 de maig, quan va passar de 169 a 170.

A l'Hospital de Sant Andreu, la darrera mort per coronavirus va ser el 29 de maig, quan va passar de 63 a 64 defuncions per l'epidèmia. Això vol dir que Manresa ha estat 46 dies sense morts a causa del virus.

Ahir hi havia 4 persones ingressades a l'àrea de covid-19, una menys que les comunicades el dia anterior.

Es tracta de la xifra més baixa d'ingressats que hi ha hagut a la ciutat durant tota la pandèmia i manté Al-thaia en la franja d'afectació mínima que ja fa dos mesos que dura. Malgrat la nova víctima mortal, la situació no té res a veure amb els prop de tres-cents cinquanta ingressats simultàniament que hi va arribar a haver ni amb recomptes que dia rere dia engruixien de forma dolorosíssima la xifra acumulada de víctimes mortals.

Perquè això tornés a passar tant Althaia com l'Hospital de Sant Andreu s'haurien d'omplir de nou en un altre episodi d'afectació aguda de l'epidèmia que, a hores d'ara, encara no ha arribat. Per trobar la xifra més propera als quatre ingressats per coronavirus que hi ha als centres assistencials manresans cal remuntar-se als 5 del dia anterior, als 7 de dimarts de la setmana passada, als 8 de l'1 de juliol i als 9 de final de juny. Fins ara, les dades han anat a la baixa.

Ahir, a banda dels 4 ingressats per coronavirus a Althaia i les 171 víctimes mortals, la xifra acumulada d'altes va continuar a l'alça i era de 1.074, dues més que el dia anterior i 11 més que les comptabilitzades el dia 2 de juliol.

Si a les 1.074 altes donades per Althaia s'afegeixen les 48 de l'Hospital de Sant Andreu, la quantitat total fins ara ha estat de 1.122. L'altra cara de la moneda són les 235 víctimes mortals que sumen les dues institucions sanitàries.