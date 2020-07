Augmenten els brots a la regió sanitària de Lleida amb un nou focus a la Noguera

El departament de Salut va confirmar ahir que hi ha una cinquantena de brots o agrupacions de casos actius de covid-19 a la regió sanitària de Lleida. En aquest sentit, la gerent de la regió sanitària, Divina Farreny, va afirmar que la «velocitat de contagi és molt elevada» i, per això, va insistir que «les úniques mesures contundents són reduir la mobilitat i la interacció entre persones».

A més de l'augment de casos al Segrià, un dels brots que més preocupen el Govern està focalitzat a la Noguera, on s'ha detectat un augment de casos, tal com va reconèixer ahir la consellera Meritxell Budó, que va admetre que «hi ha un problema» a la Noguera. Va assegurar, també que «caldrà prendre mesures» perquè el que ha passat al Segrià no es repliqui en altres comarques, «malgrat que és molt difícil», va reconèixer. «Per evitar mesures més dràstiques hem de prendre les mesures que evitin la propagació del virus», va subratllar la consellera.

El Segrià suma 138 nous positius de covid-19 respecte a l'últim balanç i ja n'acumula 3.585 des de l'inici de la pandèmia. Són tretze casos més que els sumats dimarts. Del total de nous casos a la comarca, 119 corresponen als set municipis que ahir van començar un confinament més dur. A més, el nombre de pacients ingressats per covid-19 als hospitals de la regió sanitària de Lleida ha incrementat en 19 respecte a l'últim balanç i sumen 129 persones. Segons les dades del departament de Salut, en aquests moments hi ha 14 persones a l'UCI.

D'altra banda, després d'un estira-i-arronsa entre la Generalitat i la justícia, el jutjat d'instrucció 2 de Lleida va ratificar l'enduriment del confinament a set municipis del Segrià decretat pel Govern, però no a Massalcoreig. En la resolució, notificada la matinada de dimecres, el jutge considera que les mesures «són necessàries» perquè les adoptades fins llavors no havien permès el control del rebrot i afegeix que són «idònies» per assolir aquest objectiu. Afirma que són «proporcionades», a excepció de Massalcoreig, on apunta que només hi ha hagut un contagi a data 1 de juliol, com en altres municipis que queden fora de les mesures, i per això les veu «desproporcionades» en aquest cas.