Calvo diu que la Casa Reial «prendrà les seves decisions» sobre Joan Carles I i defensa Felip VI

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha dit que la Casa Reial "prendrà les seves decisions" sobre què fer amb Joan Carles I i ha argumentat que són "assumptes de debat que afecten un temps que no és el de Felip VI". "En aquest sentit, la Casa Reial ha de prendre també les seves decisions", ha remarcat Calvo en una atenció als mitjans aquest dijous després de l'acte d'homenatge a les víctimes del coronavirus. La vicepresidenta ha defensat que l'actual monarca fa una feina "impecable" com a cap d'Estat i ha dit que les informacions sobre el rei emèrit "no afecten el rei Felip VI".

Segons Calvo, el govern "distingeix molt clarament el que són assumptes que afecten l'excap d'Estat de la impecable labor que fa Felip VI". La vicepresidenta ha dit que, tot i això, entén que gran part de la ciutadania estigui "preocupada" per les informacions sobre els presumptes negocis irregulars del pare del monarca.