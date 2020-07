La Generalitat destinarà 36 milions als municipis de la Catalunya Central a través del nou PUOSC 2020-2024

La Generalitat destinarà 36 milions als municipis de la Catalunya Central a través del nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha subratllat la importància que té aquest pla, especialment pels petits municipis. "És una eina que els pots ajudar a garantir les grans inversions", ha assegurat.

Budó ha escollit Prats de Lluçanès per presentar el PUOSC de la Catalunya Central, on el pla preveu una inversió de 370.000 euros que han de servir per rehabilitar l'edifici de l'antic teatre Orient, tancat des de fa més de dues dècades. A la Catalunya Central es realitzaran un total de 336 actuacions entre Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès i l'Alta Anoia.

En el següent document es detalla totes les inversions, municipi a municipi.

Per comarques, la inversió serà la següent: