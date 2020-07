La Generalitat destinarà 36 milions als municipis de la Catalunya Central a través del nou PUOSC 2020-2024

La Generalitat destinarà 36 milions als municipis de la Catalunya Central a través del nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha subratllat la importància que té aquest pla, especialment pels petits municipis. "És una eina que els pots ajudar a garantir les grans inversions", ha assegurat.

Budó ha escollit Prats de Lluçanès per presentar el PUOSC de la Catalunya Central, on el pla preveu una inversió de 370.000 euros que han de servir per rehabilitar l'edifici de l'antic teatre Orient, tancat des de fa més de dues dècades. A la Catalunya Central es realitzaran un total de 336 actuacions entre Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès i l'Alta Anoia.

En el següent document es detalla totes les inversions, municipi a municipi. Destaca la construcció del nou tanatori de Solsona; la millora del nucli de Dusfort a Calonge de Segarra, la urbanització de l'entorn dels equipaments municipals del Serrat de Castellnou de Bages; la millora de les instal·lacions de la zona esportiva de Mura; el condicionament de la plaça Major de Borredà; i l'acabament del Centre d'observació astronòmica de Saldes.

Per comarques, la inversió serà la següent:



Bages: 6.880.093

Berguedà: 7.366.614

Solsonès: 4.926.342

Moianès: 2.529.434

Anoia (la part de la Catalunya Central): 2.120.104

Osona: 11.979.343

"Discriminació positiva"

Budó he definit el nou PUOSC com una eina "important" i "necessària" pels municipis, especialment en el context actual. Després de 12 anys sense el pla, la consellera ha posat l'èmfasi en què aquest vol fer una "discriminació positiva" cap als municipis més petits per "garantir-los la capacitat d'inversió i que puguin dur a terme tots aquests projectes". L'objectiu final, ha assenyalat, és garantir "l'equilibri territorial de tots els ciutadans visquin on visquin".

El PUOSC presentat per Budó és provisional. El Departament de la Presidència preveu publicar la resolució definitiva el proper mes d'octubre. Forma part d'un pla quinquennal que preveu atorgar en total 250 milions d'euros als municipis i comarques de Catalunya. Es divideix en dues línies d'ajuts. La primera és de 160 milions i hi han optat tots els ens locals, la segona és de 90 milions i es destina específicament a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants.

A nivell català, se subvencionaran projectes que suposaran una inversió provisional de 644,8 milions d'euros en obra pública. Aquestes aportacions, ha indicat Budó, volen ser alhora un impuls "per a la reactivació econòmica que ara necessitem més que mai després d'aquesta crisi sanitària".

Els ajuntaments i la covid-19

Durant la seva intervenció, la consellera també ha volgut posar de manifest la importància que tenen els ajuntaments per afrontar la pandèmia. "Catalunya també es construeix des dels seus ajuntaments", ha assegurat, tot instant-los a "generar consciència". "Igual que ho heu fet gestionant la crisi, ara és important que us sentin al seu costat i que sàpiguen que tot el que els hi dieu és per preservar la seva salut", ha afegit.