«Ens hem empassat les llàgrimes quan ens deien: 'No em deixis morir sol'»

"No oblidem mai la lliçó apresa", ha demanat als poders públics Aroa López Martín, infermera cap d'Urgències de l'Hospital Vall d'Hebron, en l'homenatge d'Estat a les víctimes de la pandèmia, en una emotiva intervenció amb la qual ha evocat el dur treball dels sanitaris en aquesta crisi.

López Martín ha remarcat que els que estaven darrere dels vestits de protecció EPI que utilitzaven els professionals de la sanitat per atendre els malalts de coronavirus "no eren herois, eren persones" que han viscut situacions "que et fan mal l'ànima".

"Ha estat molt dur, ens hem sentit impotents, amb una sensació brutal d'incertesa i la pressió d'haver d'aprendre i decidir sobre la marxa", ha relatat a l'acte celebrat al Pati de l'Armeria del Palau Reial, davant els reis, el Govern, presidents autonòmics i les principals autoritats de l'Estat.

La infermera, que no només ha parlat en nom dels professionals sanitaris, 52.000 dels quals es van encomanar pel coronavirus, sinó també dels que van treballar en "primera línia", com reposadors, transportistes o policies, ha llançat un missatge als representants públics.

Els ha demanat "que defensin la sanitat de tots" i "que recordin que no hi ha millor homenatge als que ens van deixar que vetllar per la nostra salut i garantir la dignitat de les nostres professions".

Com a colofó, ha afegit: "I que responguem a una senzilla pregunta: Qui tindrà cura de nosaltres si la persona que ens cuida no pot fer-ho? No oblidem mai la lliçó apresa".

Abans, Aroa López ha afirmat que l'experiència viscuda en aquests mesos "ens marcarà per sempre", encara que en el seu cas ja hagués viscut experiències "molt difícils" com a supervisora d'urgències a l'hospital barceloní de la Vall d'Hebron.

Ha assegurat que tots, metges, infermeres, auxiliars i totes les especialitats lligades a la sanitat, han donat "tot" el que tenien, treballant "al límit de les nostres forces".

Però també han tornat a entendre, ha explicat, "per què vam triar aquesta professió" dedicada a "cuidar i salvar vides", encara que a molts companys també els hagi costat la seva.

Gràcies al seu esforç han actuat com a "missatgers de l'últim adéu per a persones que morien soles", escoltant "la veu dels seus fills" pel telèfon i recorrent a les videotrucades. "Ens hem hagut d'empassar les llàgrimes quan algú ens deia: No em deixis morir sol", ha recordat la infermera en un dels passatges més emotius de la seva al·locució.

Els sanitaris, ha prosseguit la infermera, s'allunyaven de les seves famílies per evitar contagiar-se, marxaven de l'hospital amb "totes aquestes emocions" a sobre i després tornaven "des de la solitud i l'esgotament" però, això sí, disposats a "transmetre forces i ànims als malalts més enllà de les nostres pors".

Les mirades han estat el recurs utilitzat per a això perquè "era l'única part de el cos que ens quedava visible" i també entre els mateixos professionals, que van aprendre a comunicar-se d'aquesta manera.

Aroa López ha agraït els aplaudiments que els ciutadans els dedicaven a les vuit del vespre, i els ha pregat que "no s'oblidin d'allò", respectant les recomanacions sanitàries.

També que pensin en els van morir i en els professionals sanitaris que van perdre la vida. "Per favor, que el seu esforç mai sigui en va", ha conclòs.

Després de les seves paraules i abans d'escoltar el discurs del rei Felip VI, els participants en l'homenatge han dipositat, per parelles, unes roses blanques davant el peveter situat al centre de el recinte en record a les milers de víctimes de la Covid-19.