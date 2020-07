Més de 1.000 treballadors de Nissan exigeixen un «futur real» davant els tancaments

Més de 1.000 treballadors de les plantes barcelonines de Nissan van exigir ahir a Madrid un «futur real» davant la decisió de la companyia de tancar les seves fàbriques a Catalunya, i van traslladar la seva preocupació als grups polítics, als quals van entregar un manifest contra aquesta mesura.

Uns 1.200 manifestants, segons fonts policials, van recórrer el cèntric Passeig del Prado sota consignes com «Nissan s'independitza» o « Madrid, escucha, es Nissan en la lucha» fins arribar al Congrés, on va tenir lloc la trobada amb el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, amb el Bella Ciao, símbol de la resistència antifeixista, de fons com a declaració d'intencions.

Vestits amb samarretes amb el lema «#FuturoParaNissanYa», els treballadors van traslladar pacíficament les seves protestes a la capital tot just hores després que la direcció de Nissan Motor Ibèrica insistís a justificar el tancament de les plantes industrials de Catalu-nya, en el transcurs de la segona reunió de mediació convocada per la Generalitat.

No obstant això, els sindicats insisteixen que cal retirar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que suposaria 2.525 acomiadaments.

El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, que va encapçalar la marxa juntament amb el líder de CCOO, Unai Sordo, va demanar al Govern central i a la Generalitat que exigeixi a Nissan un canvi de plans per poder assseure's a negociar «sense xantatge» i «intentar trobar solucions».

«No podem esperar a veure com passen els dies, perquè si és així el que veurem és una solució molt més dramàtica que si ara exigeixen a l'empresa que retiri l'expedient», va dir Álvarez, que va recordar a les autoritats que aquest és un problema del sector de l'automòbil que no «ve d'ahir». Entre coets i petards, els participants en la manifestació, que l'organització eleva a 1.500, també van lamentar la falta de suport que han rebut per part dels líders polítics.