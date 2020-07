Nou màxim de contagis a Espanya des del final de l'estat d'alarma: 580 en 24 hores

La xifra de contagis de coronavirus detectats en les últimes 24 hores ha arribat aquest dijous a un nou màxim des del final de l'estat d'alarma amb 580 positius, 190 més que ahir, 266 dels quals han sigut diagnosticats a Aragó i 142 a Catalunya. Segons l'informe d'aquest dijous, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 258.855 casos confirmats per proves diagnòstiques. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.416 el total de morts per coronavirus a Espanya, tres més que dimecres. Segons l'informe d'avui, hi ha hagut 9 defuncions en els últims set dies, dues a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 196 hospitalitzacions i 17 ingressos en UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 8.313 diagnosticats en els últims 14 dies i 5.128 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 3.054 casos en els últims 14 dies i 1.023 en la darrera setmana.

L'Aragó és l'autonomia amb més diagnosticats el dia previ: 266 dels 580. La segueix Catalunya amb 142 (el dia anterior n'eren 91). Andalusia va tenir 27 diagnòstics, Castella-la Manxa 24, el País Valencià 23, Navarra 22 i Madrid 19.

Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han confirmat 66.570 casos de coronavirus. En els últims 14 dies se n'han diagnosticat 4.441 i 2.720 en els darrers set. Són les xifres més elevades de tot l'Estat. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 1.801 persones en els últims 14 dies i 509 en la darrera setmana.

En el total de defuncions, n'hi ha tres més que dimecres i 9 en l'última setmana. Dos a Catalunya, Castella-la Manxa i Madrid, respectivament.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 125.881 hospitalitzacions, 196 l'última setmana. D'aquestes, 37 a l'Aragó i a Madrid, respectivament, 25 a Catalunya i 21 a Andalusia. Només Ceuta no han tingut cap ingrés.

En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.726 entrades, 17 en els últims set dies. D'aquests, una ha estat a Catalunya i quatre a Madrid.