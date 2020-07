Pluges d'estels de l'estiu 2020: quan són i des d'on veure-les?

Com cada any, el cel espaiós típic de l'època estiuenca permetrà contemplar dos dels fenòmens astronòmics més esperats: els Perseids i els Delta Aquàrids.

Després dels Quadràntids del desembre, els Lírids d'abril i els Aquàrids del juliol, els Perseids i els Aquàrids es converteixen en els protagonistes de tots els calendaris astronòmics. Les dues pluges d'estels acostumen a tenir lloc entre els mesos de juliol i agost i poden contemplar-se des de l'hemisferi nord.



Quan es produiran?

Els Delta Aquàrids seran els primers a poder observar-se durant el mes de juliol, concretament, aquest any, el punt àlgid s'espera per a la nit del 25 de juliol. Malgrat que depèn molt del lloc d'observació i les condicions meteorològiques del moment de la pluja d'estels, en principi podran observar-se fins a 25 meteors per hora.

D'altra banda, i de manera consecutiva, després dels Delta Aquàrids, es podran observar els Perseids, també coneguts com a Llàgrimes de Sant Llorenç. En el cas dels Perseids, el màxim de l'activitat no serà visible des d'Espanya, ja que s'espera que es produeixi entre les 09 i les 19 hores (hora oficial) del dia 12 d'agost, però la nit del 12 al 13 d'agost encara es podran observar.



Com veure'ls?

Els dos fenòmens meteorològics seran fàcils d'observar si es compleixen algunes condicions i, per descomptat, si les condicions meteorològiques acompanyen, però hi ha diverses recomanacions que podem tenir en compte per assegurar-nos una millor visibilitat.

En primer lloc és recomanable allunyar-se dels espais il·luminats i de les ciutats. Com més fosc sigui el cel, millor es podran contemplar aquests fenòmens astronòmics. En aquest sentit, tot i que pretenguem disfrutar-los des d'un poble, ens haurem d'assegurar que la llum queda lluny d'on ens disposem a observar-los i anar deixant de mirar telèfons i tauletes per acostumar els ulls a la foscor.

D'altra banda, les pluges d'estels són fenòmens ràpids, per la qual cosa es recomana estar en posició horitzontal, ajagut, per simplement observar el cel i mirar de caçar-ne algun sense haver d'apujar i abaixar el cap.

A més, per observar aquest tipus de fenomen no són necessaris cap tipus de telescopis ni prismàtics, tot i que aquests segons poden ser d'ajuda en alguns casos malgrat que també redueixen l'àrea contemplada per l'espectador.



Per què es produeixen?

Les pluges d'estels, coneguts popularment com a estrelles fugaces, es produeixen com a conseqüència de l'entrada de cossos celestes a l'atmosfera terrestre. En el cas concret dels Perseids, aquest fenomen astronòmic té el seu origen en els fragments del cometa 109P/Swift-Tuttle/Swift-Tuttle que, en un determianat moment de la seva òrbita, entren en contacte amb l'atmosfera terrestre. Un impacte que, vist des de la superfície, genera els característics esclats de llum de les llàgrimes de Sant Llorenç.