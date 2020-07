La revista Euromoney premia el Banco Santander, el BBVA i CaixaBank

Banco Santander, BBVA i CaixaBank han estat guardonats per la revista britànica Euromoney en diverses categories de premis, segons va publicar-se ahir. Santander va ser premiat per la seva gestió de la crisi del coronavirus a Europa en relació amb els empleats, clients i accionistes amb el premi «Excel·lència en lideratge 2020» a Europa Occidental i Europa Central i de l'Est.

CaixaBank també ha rebut el premi Euromoney «Excel·lència en lideratge a Europa Occidental 2020» pel seu compromís social en la seva resposta a la crisi de la covid-19.

Per la seva banda, BBVA ha estat nomenat millor banc d'inversió a Espanya 2020, millor banc d'Amèrica Llatina i millor banc de finançament sostenible en aquesta regió, així com millor banc a Argentina i Mèxic.