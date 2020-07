Sis detinguts per clavar pallissa a un mosso fora de servei a Premià de Mar

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous sis sospitosos d'haver clavat una pallissa a un agent fora de servei a Premià de Mar (Maresme) quan va intentar intervenir perquè un grup de joves deixés d'increpar veïns que passaven pel carrer.

Segons fonts policials, l'operatiu s'ha desenvolupat entre les 06.00 i les 09.00 hores i s'ha saldat amb la detenció de sis individus, entre ells els quatre principals autors materials de l'agressió, de 22, 23, 26 i 30 anys, que han estat arrestats als seus respectius domicilis.

Fonts pròximes al cas han explicat a Efe que a més dels quatre habitatges, la policia també n'està registrant un cinquè.

Els quatre suposats autors de l'agressió estan acusats dels delictes de temptativa d'homicidi, atemptat contra agent de l'autoritat, lesions i tinença d'armes, mentre que als altres dos se'ls acusa d'encobriment.

El succés es va produir el passat 9 de maig, quan un agent fora de servei va intervenir a la Gran Via de Premià, a l'altura del mercat, on un grup de joves increpava les persones que passaven per la zona, entre ells una senyora gran, que els retreia que no seguissin les mesures de seguretat del coronavirus.

No obstant això, els agressors van aconseguir arrabassar-li la porra que prèviament havia tret i el van agredir amb la mateixa a diverses parts del cos, entre elles el cap, de manera que va haver de ser traslladat a l'Hospital Can Ruti de Badalona en estat greu.