El TC admet a tràmit el recurs de Puigdemont i Comín contra la decisió del Suprem de mantenir les ordres de detenció

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit per unanimitat el recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín contra la decisió del magistrat del Tribunal Suprem, instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, de mantenir les ordres de detenció encara que fossin reconeguts com a eurodiputats i, per tant, tinguin immunitat.

El TC veu una "especial transcendència constitucional" a l'assumpte perquè afecta una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina a aquest tribunal i perquè "transcendeix del cas concret perquè planteja una qüestió jurídica de rellevant i general repercussió social". Tanmateix, el TC rebutja suspendre la decisió de Llarena de forma cautelaríssima.

El ple del Constitucional no aprecia una "urgència excepcional" però obre peça separada per resoldre sobre la suspensió. Dona tres dies a les parts per presentar al·legacions. El ponent de la sentència sobre el recurs d'empara serà el magistrat Cándido Conde-Pumpido.