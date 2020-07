El TSJC cita Torra a declarar com a investigat el 29 de juliol en la segona causa per desobediència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat el president de la Generalitat, Quim Torra, a declarar com a investigat el proper 29 de juliol en la segona causa per desobediència per no retirar la pancarta dels presos del Palau el setembre passat. El magistrat fixa aquesta data perquè el lletrat argumenta que no ha obtingut resposta de l'oficina del president quan se li ha requerit per fixar un dia que fos compatible amb l'exercici de les seves obligacions públiques. El jutge el cita a les 10 del matí. També accepta l'associació Impulso Ciudadano, que va presentar la denúncia inicial, com a acusació popular un cop consignada la fiança corresponent.