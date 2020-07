Barcelona busca com reduir l'activitat social sense confinar la ciutat

La regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, va dir ahir que personal municipal i de la conselleria de Salut de la Generalitat estaven estudiant mesures que puguin «baixar l'activitat social» a la ciutat, si bé ha afegit que «en cap cas» està sobre la taula un altre confinament.

En roda de premsa, preguntada sobre aquesta qüestió pels periodistes, Tarafa va dir que la «gran majoria» de contagis de covid-19 s'estan produint «en entorns d'oci», de manera que l'Ajuntament i la Generalitat estan valorant «quines mesures es poden prendre per fer un passet enrere». Els professionals d'ambdues institucions es van reunir ahir per decidir les noves mesures «per contenir bé el virus». No obstant això, Tarafa va insistir que «en cap cas» s'estudia tornar a una situació de confinament, sinó que s'estan valorant «algunes mesures per baixar aquesta activitat social, que és on més es produeix el contagi».

La regidora va aplaudir l'esforç realitzat per la ciutadania per contenir el virus, tot i que va alertar que «en alguns àmbits hi ha hagut certa relaxació».

Amb relació a l'anunci de la Generalitat, que va informar que preveu incorporar progressivament i en funció dels brots que es vagin produint uns 500 «gestors» de la covid-19 en l'atenció primària, Tarafa va indicar que «tant de bo sigui suficient» i el sistema «funcioni com un rellotge». Les «tres potes del sistema» de vigilància han d'estar «ben musculades», va defensar.