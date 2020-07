La Cambra revisa a la baixa les previsions per al 2020

La Cambra de Comerç de Barcelona revisa a la baixa les previsions per al 2020. Fa tres mesos, la corporació preveia una caiguda del PIB del 7,3% en el millor escenari i un descens del 10,1% si no s'aconseguia evitar la destrucció del teixit productiu.

Ara, l'escenari central preveu una caiguda del 10,3% del PIB, que es podria agreujar fins al 13% en cas d'un rebrot que impliqués restriccions en la mobilitat. En paral·lel, l'entitat ha xifrat en 3.100 milions d'euros el dèficit d'inversió de l'Estat a Catalunya entre el 2015 i el 2019.

El president de la Cambra, Joan Canadell, ho va anomenar ahir una «qüestió estructural» i va afirmar que aquest diferencial explica, en part, l'increment del PIB de Madrid respecte al de Catalunya.

Pel que fa a l'afectació de la pandèmia en l'economia catalana, la Cambra va traslladar un missatge d'optimisme. «Hem tocat fons i ens estem recuperant molt gradualment», va assegurar el director del Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Ramon Rovira, en la roda de premsa de presentació de l'«Informe de conjuntura catalana del segon trimestre del 2020».

Entre abril i juny, el PIB català ha caigut el 16,6%. En el tercer trimestre la Cambra preveu una recuperació de l'activitat del 9,4%, una xifra «molt insuficient per corregir la caiguda» dels tres mesos precedents.

La corporació empresarial calcula que el volum d'activitat de tots els trimestres del 2020 sigui inferior al mateix període de l'any passat i, per tant, la recuperació del PIB del 2019 no s'espera fins a anys posteriors.

De fet, la Cambra ha revisat les previsions per a aquest any i preveu una caiguda del 10,3% de l'economia catalana. En el cas d'un segon rebrot que obligués a prendre mesures estrictes de confinament i restriccions de la mobilitat, el descens podria arribar a ser del 13%.

El 2021, l'activitat podria experimentar una «recuperació dinàmica» amb una taxa de creixement del 6,4%, tot i que aquesta no compensaria «ni de bon tros» la caiguda del 2020. Per tant, a final de l'any vinent el PIB de Catalunya estarà encara el 5% per sota del nivell del 2019, segons les previsions.

En referència amb el mercat laboral, el 2020 es poden perdre a Catalunya al voltant de 235.000 llocs de treball, dels quals 164.000 es podrien recuperar el 2021.