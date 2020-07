Catalunya suma 762 casos i preocupa l'increment de positius a Barcelona, l'Hospitalet i Lleida

Catalunya ha sumat 762 nous positius per covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament en un dia, segons les últimes dades del departament de Salut. Això situa la xifra global de positius en 69.903, però puja fins a 79.595 si es tenen en compte també proves serològiques (1.293 més). De tots els casos nous amb prova confirmada, 178 corresponen a la regió sanitària de Barcelona ciutat, 197 més a la regió metropolitana sud (123 a l'Hospitalet) i 192 a la de Lleida (178 al Segrià). Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat 4 de noves, i la xifra total és de 12.631. Hi ha 47 pacients en estat greu.

Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'hi inclouen els tests serològics, a tot Catalunya s'han registrat de moment 160 casos corresponents al 15 de juliol, 528 al 14 de juliol i 496 al 13 de juliol.

A les residències hi ha un total de 15.240 persones confirmades com a positives. Són 78 més que els informats el dia anterior. Si se sumen tots els casos dels últims 7 dies a la ciutat de Barcelona s'observa que hi ha un total de 685 casos nous, sense comptar els tests serològics. Des de l'inici de la pandèmia, comptant també tests serològics, se n'han reportat 21.856 a la capital. A la regió metropolitana sud hi ha hagut 455 casos positius en la darrera setmana.