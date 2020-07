Crida a mantenir el record de les víctimes per superar la crisi en l'homenatge d'Estat

La crida a mantenir el record i la dignitat de les víctimes del coronavirus va marcar l'homenatge civil que l'Estat que va celebrar ahir i en què Felip VI va demanar actuar units, des del «respecte i l'entesa», per superar la crisi derivada de la pandèmia.

La cerimònia, celebrada amb sobrietat al Pati de l'Armeria del Palau Reial, va congregar els reis i les seves filles, el Govern, els poders de l'Estat, tots els presidents autonòmics i els principals càrrecs de la UE i de l'OMS .

Per centrar el protagonisme en els que més han patit la pandèmia, només van intervenir, a més del rei, un familiar d'un mort i una infermera en nom de les víctimes i dels que van treballar en primera línia durant l'estat d'alarma.

Vox, ERC i la CUP no hi van participar. En l'acte també va intervenir Hernando Fernández Calleja, germà del periodista José María Calleja, mort per coronavirus a final d'abril, i va afirmar que actuar tots junts seria «el millor homenatge» per brindar a les víctimes. Calleja va assegurar que el virus no va distingir entre persones amb renom i anònimes, i també va incidir que «mantenir la memòria és un deure».

No oblidar la lliçó apresa

«No oblidem mai la lliçó apresa», va demanar als poders públics Aroa López Martín, infermera en cap d'Urgències de l'Hospital Vall d'Hebron, en l'homenatge d'Estat a les víctimes de la pandèmia, en una emotiva intervenció amb la qual va evocar el dur treball dels sanitaris en aquesta crisi. López Martín va remarcar que els que estaven darrere dels vestits de protecció EPI que utilitzaven els professionals de la sanitat per atendre els malalts de coronavirus «no eren herois, eren persones» que han viscut situacions «que et fan mal l'ànima».

«Ha estat molt dur, ens hem sentit impotents, amb una sensació brutal d'incertesa i la pressió d'haver d'aprendre i decidir sobre la marxa», va relatar. Com a colofó, va afegir: «I que responguem a una senzilla pregunta: Qui tindrà cura de nosaltres si la persona que ens cuida no pot fer-ho? No oblidem mai la lliçó apresa».

Després de les seves paraules, els participants van dipositar, per parelles, unes roses blanques davant el peveter en record dels milers de víctimes de la covid-19.