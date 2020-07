El Govern estén les restriccions de l'Hospitalet a tota l'àrea de Barcelona

El Govern ha anunciat aquest divendres la seva decisió d'estendre a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana les restriccions que ja afecten a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per frenar els contagis de coronavirus. Les mesures també seran efectives a les comarques lleidatanes de la Noguera i el Segrià. El Govern recomana no sortir de casa i tanca cinemes, teatres, gimnasos i locals d'oci nocturn, i limita l'aforament interior de bars i restaurants al 50%.



Així ho ha anunciat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en una compareixença davant els mitjans al costat del conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés. La previsió inicial, ha especificat Buch, és que aquestes restriccions es mantinguin durant 15 dies.



La directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha reconegut en declaracions a TV3 que els escenaris són "molt complicats" i que el resultat de les mesures que ara es prenguin no es podrà comprovar si funcionen fins d'aquí a uns 12 dies.



Ferrer ha assegurat que ja sabien que hi haurien rebrots i que més enllà de si han arribat abans del previst, l'important és "ser àgils i podem implementar i improvisar" les mesures necessàries. Sobre si s'està actuant tard, ha afirmat que "és probable" que els epidemiòlegs puguin arribar a aquesta conclusió però ha apuntat que es treballa segons els escenaris que es van presentant.



La directora genera de Protecció Civil ha explicat que no s'ha volgut tornar al model de fases perquè la situació a cada municipi "és absolutament diferent" però ha reconegut que és un moment "una mica complicat" i "de confusió".



En aquest sentit, ha apuntat que s'haurà d'estar "atents a la informació" perquè és un "dubte raonable" pensar que potser no es pot accedir a la zona on es vol anar de vacances. "No puc avançar com estarà Barcelona o la Costa Brava en 15 dies", ha exemplificat.





Mesures pendents d'aprovació judicial

Què no es pot fer?

?? Mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la #Covid19 als municipis afectats ?? pic.twitter.com/VpeifIQe5S — Govern. Generalitat (@govern) July 17, 2020

Budó, Vergés i el conseller d'Interior, Miquel Buch, han comparegut davant la premsa després de l'última reunió del comitè del Pla Procicat, que ha pres la decisió davant de l'increment de casos dels últims dies i el creixement del percentatge de positius entre totes les proves PCR fetes. Tots tres han advertit que complir aquestes mesures recomanades és important perquè el virus no s'estengui i calgui fer restriccions més severes i fer "més passes enrere" que podrien ser "dramàtiques". No obstant això,Tenen una previsió inicial de durada de 15 dies. De fet, Buch s'ha queixat d'aquesta limitació judicial, ja que impedeix actuar més ràpid a les autoritats sanitàries i genera "inseguretat jurídica" perquè alguns jutges tenen criteris diferents. A més, ha admès que això impedeix a la policia obligar a complir certes mesures.Vergés ha reconegut que en alguns municipis amb pocs casos, sobretot al Segrià i la Noguera, les mesures poden semblar exagerades, però ha dit que s'han inclòs dins del perímetre de restriccions perquè estan a la zona d'influència dels focus i cal fer perímetres funcionals. De moment la comarca del Pla d'Urgell no queda afectada. En aquest sentit ha demanat la col·laboració de tots els ajuntaments. "Esperem que en unes setmanes puguem rebaixar les mesures, però hem d'aprendre a conviure amb el virus, ho hem d'interioritzar perquè estarem mesos", ha demanat. "Hi ha un punt d'incertesa, és un pal, crea angoixa, però és important no haver d'anar més enllà", ha explicat.La idea principal és que els ciutadans han de reduir al màxim la seva activitat social, ja que actualment les trobades familiars i d'amics són el principal focus de transmissió i existeix la transmissió comunitària. Per això,Les trobades haurien de ser com a màxim de deu persones, i sempre que es pugui que siguin del mateix nucli convivencial. Vergés ha dit que el fet que els principals focus no siguin en l'àmbit laboral és positiu.Els llocs amb molta ocupació de persones queden tancats, com teatres, cinemes, locals d'oci nocturn i gimnasos. Biblioteques i museus queden oberts perquè poden mantenir les distàncies de seguretat, així com els temples religiosos.Els bars i restaurants reduiran a la meitat l'aforament interior, prohibiran consumir a la barra i augmentaran a dos metres la distància entre les taules de les terrasses, a més de potenciar la distribució a domicili o la venda per emportar. Tampoc es podran visitar les residències geriàtriques.També es recomanaperò Buch ha reconegut que els controls que faran els Mossos d'Esquadra només podran ser per donar consells, no pas per prohibir la circulació si no ho aprova un jutge. Pel que fa a l'esport es recomana fer-lo individualment o com a màxim amb persones del mateix domicili. També es mantenen actius els casals i les colònies infantils, ja que actualment ja prenen mesures de seguretat que no han de relaxar, es podrà anar a cultivar horts particulars i tenir cura de persones grans.